Podrían escasear medicamentos necesarios para respiradores

"Estos respiradores se volverán inútiles sin un suministro adecuado de medicamentos", dijo el director de la Sociedad, Paul Abramowitz, en una carta del 1 de abril dirigida al vicepresidente Mike Pence, quien dirige el grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente Donald Trump.



"Intentar hacer funcionar los respiradores sin estos medicamentos será como tratar de operar una flota de automóviles sin gasolina", advirtió Kistner.



"Necesitamos medicamentos para sedarlo y tratar su dolor, y algunas veces incluso para aplicarle un poco de parálisis para que no jale ese equipo y se dañe sus pulmones".



La próxima escasez potencial podrían ser los medicamentos necesarios para trabajar con los respiradores artificiales.A medida que los hospitales debuscan los escasos respiradores para atender a los enfermos más graves por el nuevo coronavirus, los farmacéuticos están empezando a dar una alarma que podría ser igual de urgente: los medicamentos que van de la mano con esos equipos también se están agotando, mientras aumenta su demanda.Michael Ganio, de la Sociedad de Farmacéuticos del Sistema de Salud de Estados Unidos, dijo que la demanda de esos fármacos en los grandes hospitales de Nueva York ha aumentado hasta un 600% en el último mes, a pesar de que los hospitales han dejado de usarlos para cirugías optativas.En todo Estados Unidos, la demanda de medicamentos aumentó un 73 por ciento en marzo, según Dan Kistner, un experto en productos farmacéuticos de Vizient, Inc., que negocia los precios de los medicamentos para los hospitales de todo el país. Los suministros, según los datos de Vizient, no han seguido el paso.Hasta la fecha, ningún hospital ha informado que no puede poner a un paciente en un respirador por falta de esos medicamentos, dijo Soumi Saha, un experto en productos farmacéuticos de Premiere, Inc., que también negocia los precios de los medicamentos para los hospitales.Con ese equipo, "básicamente, uno tiene un tubo en la garganta para que lo ayude a uno a respirar", explicó Chris Fortier, director de farmacia del Hospital General de Massachusetts.La demanda está aumentando porque los hospitales de todo el país están tratando de abastecerse al mismo tiempo, dijo Erin Fox, directora del servicio de información sobre medicamentos de la Universidad de Utah Health, que administra cinco hospitales.