Podrías ser demandado por incrustar publicaciones de Instagram sin permiso

Escuchar Nota

México.- Para apoyar su publicación en un blog o página de internet, o simplemente para compartir una historia y darle más sentido y credibilidad, es común que los usuarios utilicen contenido que fue publicado en Instagram. Sin embargo, la red social ha dado a conocer que se necesitará un permiso para estas prácticas.



Esto quiere decir que si deseas insertar la publicación de Instagram de alguien más en tu propio perfil o en algún sitio web es necesario solicitar permisos de derechos de autor, de lo contrario, podrías estar sujeto a una demanda por parte del dueño del contenido.



Hasta la fecha, los usuarios creían que incrustar imágenes, en lugar de copiarlas directamente, les aseguraba poder usar el contenido sin problema. "Si bien nuestros términos nos permiten otorgar una sublicencia, no otorgamos una para nuestra API de inserción", dijo un portavoz de la compañía de Facebook.



Es así que, de acuerdo a las políticas de Instagram, es necesario tener los derechos de los titulares para hacer uso de su contenido en cualquier formato. Lo que no sucede en otros casos, por ejemplo en Twitter que sí proporcionan una licencia libre de regalías para usar publicaciones a través de sus API de inserción.



La noticia se produjo después de que un juez de Nueva York dictaminó que Newsweek, no puede, basado en los términos de servicio de Instagram, desestimar la queja de un fotógrafo cuya imagen fue publicada en el medio



A pesar de que el medio Mashable ganó un caso similar en abril, en esta ocasión el juez dijo que no estaba claro si los términos y condiciones de Instagram brindaban protección de derechos de autor para incrustar publicaciones.



Esta situación, estiman, podría llevar a más demandas y confusiones. La recomendación por ahora, si es que no quieres que nadie replique tu contenido es que tu cuenta sea privada, Sin embargo, toma en cuenta que ello limita tu alcance en Instagram.