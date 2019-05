Poesía desde el exilio

Koulsy Lamko, originario de República del Chad, en África, y Xhevdet Bajraj, de Albania, son distintos pero a la vez iguales, ya que ambos son poetas y exiliados, cuya patria es la palabra. Los autores se presentaron la tarde del miércoles en FILC 2019.Lamko, quien desde 1979 salió de su país debido al inicio de una Guerra Civil, presentó su conferencia Cuerpo de la Palabra, Libertad y Exilio. En México fundó La Casa R. Hanikili África, con la cual busca promover y mostrar su cultura originaria.“La relación con México y Latinoamérica es una que debemos fortalecer, alejados de la visión europea que se nos ha otorgado. Nos hemos convertido en una civilización que es consumidora del eurocentrismo, con esto me refiero a que todo lo que vemos está pasando bajo el prisma de Occidente, pero cuando uno va directamente se da cuenta que hay cosas que compartimos, aun si hay un océano entre nosotros”, explicó Lamko a Zócalo.Por su parte Bajraj, quien reside en México desde 1999, a raíz de una sangrienta limpieza étnica que tuvo lugar en 1991 en Yugoslavia, su país natal, ofreció la plática El Tamaño del Dolor: Poesía y Exilio.Para él, el principal cambio que tuvo en México fue el de su relación con la muerte.“Para alguien herido, que trae unas balas en el cuerpo, no hay mejor lugar para lamer las heridas que México. Comencé a escribir por miedo a la muerte, pero el país con su celebración me cambió la perspectiva”, expresó.