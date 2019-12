Poiré niega triangulación de recursos durante su gestión en Segob

"Absolutamente (no ocurrieron transferencias de recursos a particulares), desde 2012 hay que tener en mente que era una secretaría más compacta, la mayoría de lo que se hizo eran transferencias a organismos descentralizados, era un presupuesto muy reducido; los contratos que se hicieron se presentaron y se publicaron en compranet, y se entregó toda la información a la Auditoria Superior de la Federación", aseguró Poiré en entrevista con Alejandro Domínguez para Milenio Televisión.

"Siempre he sido una persona abierta, honesta, transparente; no hay que sumar a la especulación, hay que esperar que se hagan las precisiones por parte de la autoridad. No hay partidas secretas, en el ámbito centralizado había pocos recursos y se pagaba solo nómina; las otras dependencias ejercían sus gastos por separado, con órganos de control separados".



en el sexenio de Felipe Calderón, dijo que durante su administración no ocurrió ninguna transferencia de recursos de la Segob a cuentas de particulares, y que toda la información respecto a los contratos de la secretaría se hizo pública en el sitio compranet y se entregó a la Auditoría Superior de la Federación.El también ex vocero del gobierno de Calderón aseguró que siempre se a manejado con rectitud durante su trabajo como servidor público y enfatizó que durante su gestión al frente de la Segob no hubo partidas de recursos secretas.Además, Poiré se dijo sorprendido por las acusaciones que pesan sobre Genaro García Luna en torno a que recibió sobornos por parte dela cambio de protección, esto durante su cargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón."Para mí es una noticia sorprendente y triste y confiamos en que se va a esclarecer y se llegará al verdad y a la justicia", señaló.