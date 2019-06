Pokémon Sword y Shield llegarán el 15 de noviembre

La octava generación de Pokémon ya mostró más detalles de lo que será Pokémon Sword y Pokémon Shield para Nintendo Switch, con nuevas formas de combatir como "Dinamax", fenómeno que consiste en hacer gigantescos a las criaturas para pelear.Los combatientes sólo podrán "dinamaxizarse" una vez por encuentro durante tres turnos y con ello los Pokémon no sólo se harán más grandes, también sus habilidades serán potenciadas.Éste no es el único cambio radical en el juego. Ahora hasta cuatro entrenadores podrán unir fuerzas con la comunicación local de Nintendo Switch o por internet para enfrentarse a un Maxi-Pokémon que mantiene su enorme condición durante toda la batalla. Al derrotarlo, el Pokémon podrá ser capturado.Como ya se había revelado desde la presentación de los juegos en febrero, la nueva región se llama Galar, con un ambiente similar al Reino Unido cuyo extenso mundo parece que dará una gran libertad de exploración al permitir controlar la cámara para cambiar de perspectiva.Según las zonas que exploremos del juego, apreciaremos diferentes condiciones climáticas para que aparezcan las criaturas, algunas ya conocidas, otros son nuevos Pokémon, como Wooloo, similar a una oveja; Gossifleur, el pokémon con polen curativo o Drednaw, inspirado en las tortugas.Uno de los que más llamó la atención es Corviknight, un cuervo metálico que sirve como taxi para facilitar el transporte de entrenadores.Por lo que se aprecia en el video, los Pokémon serán visibles al estilo Let's Go Pikachu!, Let's Go Eevee!, dejando atrás los encuentros aleatorios en los arbustos, cuevas, mares y más.La profesora de Galar es Magnolia, encargada de investigar el extraño proceso Dinamax, junto a Sonia, su nieta y ayudante. Ambas te guiarán durante el viaje con su sabiduría.El rival del protagonista es Paul, hermano del actual campeón de la región Galar, Lionel. Para llegar a ser campeón, los nuevos estadios serán enormes, con la capacidad de pelear al estilo Dinamax.Finalmente, el Pokémon Direct concluyó con Zamazenta y Zacian, los Pokémon legendarios de ambas versiones, las cuales saldrán a la venta mundialmente el 15 de noviembre de este año, individualmente y en un paquete que incluirá a Pokémon Sword y Pokémon Shield.