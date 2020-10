Polémica científica por hallazgo de fosfina en Venus; ¿hay vida en el planeta vecino?

Escuchar Nota

"Encontramos que las observaciones de ALMA de 267 GHz presentadas no proporcionan evidencia estadística de fosfina en la atmósfera de Venus", concluyen.

Mucho se ha hablando entre la comunidad científica de si existe o existió en algún momento vida en, y una gran cantidad de expertos afirman que sí luego del(un gas de origen biológico) en la superficie del planeta vecino. Sin embargo, una reevaluación de los datos realizada por un grupo de astrónomos no ha proporcionado evidencia estadística de fosfina en la atmósfera de Venus.Después del anuncio de la detección de fosfina en Venus por un equipo internacional de astrónomos de cinco universidades, dirigido por la profesora Jane Greaves de la Universidad de Cardiff, se generó gran expectación por la posibilidad de que fuera una señal de vida microbiana en la atmósfera de Venus. Se ha especulado sobre su origen real.Ahora parece que ni tan siquiera podría haber fosfina en Venus. La detección de la fosfina dependió de una sola línea espectroscópica de 267 GHz en las observaciones del telescopio ALMA. Reveló una concentración de 20 partes por mil millones de fosfina en la atmósfera superior de Venus según el artículo original. Pero los autores de este nuevo estudio, liderados por Ignas Snellen, profesor de astronomía en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, señalan algunos problemas en la detección inicial.El nuevo estudio, que a la espera de revisión por pares estádice que el método utilizado para ajustar los datos espectrales originales de ALMA en el estudio anterior "conduce a resultados falsos". Continúan diciendo que su análisis independiente muestra una función de detección de fosfina que está "por debajo del umbral común de significación estadística". Luego, "consideramos una característica a un nivel tal como estadísticamente poco confiable que no se puede vincular a una probabilidad de falso positivo", informa Universe Today.Los datos de ALMA no lograron hacer eso, según este estudio. Los autores encontraron una relación de solo dos y uno, según el análisis de los datos y cómo se ajustaron.Con información de Milenio