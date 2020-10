Polémica en España por foto del Papa besando a un niño

Escuchar Nota

Una obra de teatro que trata los abusos a menores en la Iglesia ha desatado la polémica sin ni siquiera haberse estrenado. El montaje no se representará hasta el 16 de octubre, pero el cartel que anuncia su puesta de largo en la fachada del Teatro Principal de Valencia, en el que puede verse al Papa besando a un niño en la boca, amenaza con enturbiar su estreno.El último en sumarse a las críticas hacia "Poder y Santidad» ha sido el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. En su homilia del pasado domingo alertó a los feligreses de la "clara violación del derecho inalienable de libertad religiosa" que supone el texto de Manuel Molins dirigido por Francisco Azorín, que cuenta con el patrocinio tanto de la Generalitat Valenciana como de la Diputación de Valencia, ambas gobernadas por los socialistas y Compromís"Dios no ha muerto. Tengo que proclamarlo ante el mensaje nefasto de Nietzsche, con tan gravísimas consecuencias para la humanidad y la derrota y ruina del hombre, o el de Manuel Molins y Francisco Azorín en su obra teatral, que financiada lamentablemente por organismos oficiales valencianos, en clara violación del derecho inalienable de libertad religiosa va a ser representada en un teatro de Valencia. Hay que decirlo con toda claridad", aseveró Cañizares.En la misma línea, laya ha pedido la retirada de "Poder y Santidad" en los juzgados por considerar que «ofende a los sentimientos religiosos", mientras Vox califica la pieza como un "despilfarro".El diputado provincial de la formación, Joaquín Alés, hacia referencia a ella tildando el montaje de "ataque" y "humillación", al tiempo que señalaba que "muchos valencianos van a ver atacada su esfera privada, su Fe, con su propio dinero", algo que considera «absolutamente repugnante". Alés califica a los representantes políticos de las formaciones de izquierdas de "cobardes" porque, según sostiene, "no financiarían estos ataques contra otras religiones como el Islam".Por su parte, la portavoz deha apuntado que «los ciudadanos, que en general lo están pasando muy mal, no entienden por qué se tira su dinero».para que "Poder y Santidad" no se estrene. Además, la organización de juristas denuncia al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; al director del Instituto Valenciano de la Cultura, Abel Guarinos; así como al creador de la obra y a su director. La denuncia les atribuye a todos un delito contra los sentimientos religiosos y a los dos primeros además de un delito de prevaricación.En ese sentido,denunciados ya que reconoce ir contra la Iglesia Católica y acusa a su máxima autoridad y a la curia romana de pederastia".Su presidenta, Polonia Castellanos, ha denunciado que "se utiliza dinero público para financiar una obra que ofende a una gran parte de la población valenciana que se declara cristiana". Asimismo, critica que "este tipo de ataques vengan siempre del mismo lado y vayan siempre contra los cristianos» y asegura que «si estas ofensas fuesen contra otro colectivo u otro credo, no serían permitidas".En la web del Institut Valencià de Cultura (IVC) se anuncia la obra como «un canto a la libertad» y «una investigación constante e incansable» por parte de su autor.El director Francisco Azorín firma un texto que ofrece las claves del montaje: «Haremos un espectáculo contra la hipocresía. Haremos una puesta en escena hilarante e iconoclasta. Un grito ahogado contra todo y contra todo el mundo. Tenemos que plantear una nueva utopía. Empezamos pues para derrocar el sistema actual. Pondremos en práctica nuestra libertad»."¿Puede haber libertad sin ética? ¿Puede existir la libertad sin justicia social? Molins plantea una enmienda a la totalidad empezando por la Iglesia Católica. No contra la Iglesia de los pobres que tendría que ser. No contra la Iglesia de la Teología de la Liberación. Sí contra el Estado Vaticano y su oscurantismo. Sí contra sus inversiones en paraísos fiscales. Sí contra la curia romana que esconde casos de pederastia. Poder y Santidad también es un canto al amor libre", explica Azorín.