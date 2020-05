Polémica en redes por obra gay para niños

Escuchar Nota

¡El amor no tiene sexo ni género!



Este #DíaDeLaNiñaYElNiño disfruta de un fragmento de la obra Príncipe y Príncipe en #ContigoEnLaDistancia https://t.co/DNx89jq6mK pic.twitter.com/Rhqs0lBW2p — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) April 30, 2020

Adoctrinamiento de género, hay que especificar; el sexo no es Amor y viceversa. No inculquen en la niñez una forzada precocidad sexual, cada quién tomará su propia decisión al crecer. #ConlosniñosNo déjenlos ser niños sin temas de adultos. https://t.co/MX0YHENmyj — Rafael Solis (@RafaelSolisP7) May 1, 2020

A ver gente primitiva, esta obra no se hizo en este gobierno, hace años estuvo en la cartelera del CENART y es una cosa bien bonita para que los niños al crecer no sean también unos primitivos que creen que la homosexualidad se contagia y un sinfín de tonterías#ConLosNiñosNo? https://t.co/bEmykp2kFW — °°Everth Mond°° (@damaoval) May 1, 2020

Lageneró polémica en redes sociales al compartir en su cuenta de Twitter un fragmento de lapara celebrar el Día el Niño.Muchos padres de familia consideraron no apto para menores el contenido del drama, alegando que los pequeños no tienen edad para discernir sobre sexualidad, por lo que respondieron a la Secretaría con la tendencia #ConLosNiñosNo.Otros usuarios de las redes sociales agradecieron que el Gobierno lleve a cabo una campaña de concientización sobre la orientación sexual a los niños, pues a través de contenido lúdico, expresaron, el mensaje para que los menores comprendan a fondo sobre el tema, es más fácil de digerir.El tema en México no es nuevo, pues anteriormente se había suscitado un enfrentamiento entre posturas liberales y conservadoras sobre los libros de texto gratuitos realizados por la Secretaria de Educación Pública en los que se incluía conceptos como la bisexualidad, transexualidad y homosexualidad.