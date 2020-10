Polémica por lista de más de 800 supuestos agresores sexuales en Cd. Juárez

Escuchar Nota

Ciudad Juárez— La divulgación en redes sociales de una lista de “supuestos victimarios de JRZ/EP”, señalados de violentadores de mujeres, desató polémica en los últimos días.



El listado contiene los nombres de más de 800 hombres de entre 16 y 60 años que viven en Ciudad Juárez y El Paso, acusados anónimamente de distintas violencias de género, desde acoso, hasta abuso sexual y pederastia.



De acuerdo con Verónica Corchado, directora del Instituto Municipal de la Mujer, esta acción surge a iniciativa de un grupo de “amigas solidarias”, que extendieron la invitación de integrar de manera privada una lista de chicos que conocen y que entre ellas saben que “son chavos que se pasan”.



“Y es así que lo que empezó como una medida de prevención fue arrojando cada vez más nombres”, expuso.



En el listado que en Facebook se distribuyó a través de la plataforma Google Sheets, aparecían nombres de empresarios, estudiantes de diversas universidades, profesionistas, entre otros. Hasta el viernes el contenido estaba abierto, pero a partir de ayer el ingreso fue denegado.



Señalados con rojo y amarillo, algunos incluso eran acusados de cometer actos de violación sexual. El documento contenía nombre del supuesto agresor, edad, lugar de referencia y relato de la víctima, todo de manera anónima.



Para Corchado, ésta es una iniciativa “que debe atender a su objetivo principal de poner sobre aviso a otras mujeres sobre la conducta de los hombres. Las medidas de prevención que mejor funcionan son las que proponen las mujeres, entre ellas”.



“Es un ‘te aviso a ti, chava… si quieres salir con alguien, revisa la lista y si está, pues tú sabrás, sobre aviso, no hay engaño’. Es una acción poderosa, es decir, ‘si estás saliendo con alguien, revisa si ese chico no está en la lista’”, explicó.







Y aquí es donde entra la polémica



“Fernando”, un hombre que confesó aparecer en el listado, asegura que la acusación que enfrenta es falsa, pero más allá de eso, lamenta las repercusiones que le están originando.



“Está mal que publiquen cosas así, que quemen a personas sin confirmar las historias que publican y expongan la reputación de una persona con tremenda facilidad y sin consecuencia”, señaló.



La fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Paola Chávez Villanueva, mencionó que aunque no las demerita, hay plataformas donde se pueden formalizar estos señalamientos.



“Lo que le puedo decir es que la situación de las denuncias públicas, sin demeritarlas, en ocasiones no contienen suficiente información que permita accionar la investigación de manera adecuada”, apuntó.



Y subrayó: “Entendemos que en ocasiones la gente no quiere acudir a una oficina pública a denunciar, pero están a su disposición el 911 y pasaeldato.com”.



La directora del Inmujer sostiene que aquí el mensaje es muy claro: “las mujeres principalmente jóvenes con mayor información, algunas con mucha formación académica, feministas o no, conscientes del momento histórico que les toca vivir, no están dispuestas a padecer la violencia y generan reacciones ante esta grave pandemia de violencias y abuso relacionados con lo sexual”.



Aunque admite que los señalados también tienen derechos, aseguró que “aquí el fin parece que no es legal, si no la invitación hubiera sido que fueran a denunciar penalmente, debemos entender la iniciativa situada en el ámbito de la prevención”.



“Toda persona tiene derecho y se presume inocente. Pero le insisto que en esta lista las chicas abordan experiencias entre ellas, experiencias que guardaban en lo privado pero comparten y se dan cuenta que muchos nombres son los mismos, entonces deja de ser privado, para ser público entre ellas”.



Pero para el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), César Díaz, no es asunto sencillo ventilar información que, consideró, pudiera ser una violación flagrante de los derechos humanos.



“Que se ventilen este tipo de situaciones o de nombres, que se haga una acusación, puede ser una violación flagrante de los derechos humanos, toda vez que se le está acusando a una persona cuando ni siquiera hay una denuncia previa o formal”, expuso. Y agregó que, aunque así fuera, no se le puede dar un calificativo de “victimario, de acosador o cuestiones de índole sexual”.



Díaz dijo que dos personas que estudian en El Paso, y a los que conoce, le mencionaron que un amigo de ellos estaba en la lista, preocupados porque “obviamente ellos lo niegan, ya en los hechos pudiera ser una broma de mal gusto”.



Agregó que, según tiene conocimiento, la Fiscalía General del Estado ha tomado parte del asunto e inclusive ya tiene en su poder varios nombres de personas que ahí aparecen.



Sin embargo, hizo hincapié en que si alguien sufre alguna violación, tiene todo el derecho de denunciar ante las autoridades correspondientes, puesto que incluso hay campañas de “cuidar la situación de género”.



Dijo que si hubiera una situación que se ventila, ambas partes tienen todo el derecho de pedir la intervención de la Fiscalía y ante la misma CEDH, que puede coadyuvar en una investigación en torno a la secrecía y ventilar información que no es cierta.



“Lo que deben de hacer es denunciar formalmente ante la Fiscalía”, sugirió.



“Si no lo hacen de esa manera y se ventila información, la persona que se sienta ofendida o dañada puede emprender una acción civil de daño moral en contra de quien haga este tipo de publicaciones y sí procede esa responsabilidad objetiva en la cual un tribunal civil integra las pruebas correspondientes y se emite un fallo condenatorio y el agresor tiene que dar un pago reparatorio”.



Corchado insistió en que la iniciativa no era una acción legal, sino preventiva, “así debemos entenderla y procesarla”.





Con información de El Diario MX