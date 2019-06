Policía acude a domicilio de Boris Johnson por ‘disputa’

La policía londinense acudió el viernes al domicilio de Boris Johnson, favorito en la carrera por suceder a Theresa May como primera ministra británica, tras recibir una llamada dando cuenta de una acalorada disputa conyugal, informó la prensa.Según el diario The Guardian, un vecino llamó a la policía la madrugada del viernes y dijo haber escuchado una encendida discusión, con gritos y portazos, en el domicilio de Johnson y su pareja, Carrie Symonds, en el sur de Londres.Según el periódico, Carrie Symonds gritaba "déjame" y "sal de mi apartamento".Un portavoz de la policía londinense confirmó haber recibido una llamada de un residente local poco después de la medianoche del viernes. "La persona que llamó estaba preocupada por la seguridad de una vecina", explicó."La policía acudió al lugar y habló con todos los residentes del domicilio, que se encontraban bien. Los agentes no identificaron ninguna infracción ni ningún motivo de preocupación, y no había motivos para una acción policial", añadió el vocero.El vecino, que dijo que el altercado fue grabado desde el interior de su vivienda, contó a The Guardian que llamó en tres ocasiones a la puerta de Boris Johnson y Carrie Symonds, pero nadie respondió. Aseguró que escuchó "dos gritos muy fuertes" y un "gran portazo" que hizo temblar el inmueble.Boris Johnson, exalcalde de Londres y uno de los principales defensores del Brexit, se enfrentará al exministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt por el liderazgo del Partido Conservador. Los 160 mil miembros de la formación designarán hasta finales de julio al vencedor, que se convertirá automáticamente en primer ministro.