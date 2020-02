Policía arresta a menor con epilepsia tras sufrir ataque en restaurante

Escuchar Nota

Un grupo de policías arrestó el pasado jueves a un chico de 16 años con epilepsia y autismo después de que éste sufriera un ataque en el baño de un restaurante de comida rápida de Fresno en California, informa RT En un video difundido se observa cómo. Asimismo, se ve cómo los policías mantienen al chico esposado de rodillas en plena calle ante la desesperación de sus seres queridos, que no dan crédito a lo que ven sus ojos., Lourdes Ponce,Tras esto, pidió ayuda y llamó al 911. "Llamamos a los paramédicos en busca de ayuda, no a la policía. No estaba hiriendo a nadie, estaba teniendo una convulsión", indicó Ponce.No obstante,. Según la madre el chico entró en pánico y empezó a vomitar, mientras que los policías no hicieron nada para evitar que se ahogara con su propio vómito. Tras esto le enseñó a los agentes documentos que demostraban que su hijo tiene epilepsia y lo pudieron llevar al hospital., que todavía se está recuperando,. Además, reveló que la Policía, que ya ha abierto una investigación sobre el caso, les comunicó que el chico no será arrestado en relación con el incidente.