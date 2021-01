Policía atropella a joven en menor en Puebla

Escuchar Nota

Una patrullera de laatropelló a un adolescente en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Puebla. Según testigos el peatón estaba en la banqueta y la mujer policía lo atropelló causándole lesiones.Causó molestia entre los vecinos y testigos que la conductora de la patrulla no se detuviera,, señalaron. Indicaron que en vez de que bajara de la unidad para auxiliar al chico lesionado, la policía se quedó en su patrulla hasta que llegaron algunos de sus compañeros y la resguardaron.Lo anterior causó malestar entre los testigos y los familiares del menor, pues les pareció que no quería hacerse responsable de las lesiones causadas al menor, el cual afortunadamente estuvo consciente en todo momento y las lesiones que presenta aparentemente no ponen en riesgo su vida.Los testigos exigieron que la SSC se haga cargo de todos los gastos en que puedan incurrir por las lesiones que sufrió el joven de nombre José Luis, deCon información de El Popular