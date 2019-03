Policía balea 15 veces a hombre a través del parabrisas

El Departamento de Policía de Little Rock, Arkansas, publicó la grabación del incidente que le costó la vida a un hombre el 22 de febrero, cuando un agente disparó 15 veces a través del parabrisas de un carro tras un incidente de tráfico.El agente Charles Starks, de raza blanca, acudió a detener el carro que conducía Bradley Blackshire, afroamericano y de 30 años, después de que otro detective reportara que había sido robado, según ha informado la policía.Según se observa en las imágenes, Blackshire detuvo su vehículo en un aparcamiento y un SUV policial con las luces encendidas se paró a pocos pies. El agente se bajó y se dirigió hacia el otro carro con el arma desenfundada, gritando a Blackshire en repetidas ocasiones que saliera.Pero Blackshire se negó y preguntó, ‘¿Qué he hecho?’, ‘¿Por qué me vas a disparar?’. Luego empezó a manejar el carro lentamente para alejarse.El agente queda tendido entonces sobre el cofre, y dispara en cuatro ocasiones a través del parabrisas. Blackshire se detiene un instante, pero cuando vuelve a arrancar el carro el policía le dispara 11 veces más.Una mujer sale después del carro, y el agente la esposa. Luego él y otro compañero piden una ambulancia para Blackshire, que murió en la escena, según la policía.El agente resultó herido en la pierna, según la policía; ha sido apartado de su trabajo durante la investigación, aunque sigue cobrando su sueldo.El abogado de la familia de Blackshire ha asegurado que las imágenes “confirman” que el policía usó la fuerza de manera “no razonable y excesiva”.El alcalde de la ciudad, Frank Scott, afroamericano, ha pedido calma a la población, y ha afirmado haber rezado con la familia de Blackshire tras ver el vídeo.