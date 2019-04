Policía balea a un niño de 7 años

Una familia que fuera atacada a balazos en medio de una confusión por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), dejó gravemente herido a un niño de 7 años, el cual recibió 3 impactos de bala, mientras que su padre pide la intervención del Gobernador del estado, pues fue torturado por los agentes para que declarara que él había agredido a los policías.Los hechos fueron denunciados a Grupo Cantón ante la negativa del secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, para atender a los padres del menor quienes exigen se haga justicia, pues el policía que disparó se dio a la fuga ya que la dependencia en ningún momento lo puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se abrió la carpeta de investigación 1764/2019.Cristian Peralta Márquez, quien dijo ser profesionista pero desempleado, por lo cual se dedica a manejar un taxi, narró que el pasado miércoles antes de las diez de la noche cuando se desplazaba sobre la carretera La Isla, proveniente de Comalcalco, se percató de varias patrullas sobre la mencionada vía.Fue al llegar a la altura del fraccionamiento Islas del Mundo, cuando la radio patrulla 286 de la policía estatal se emparejó a su auto Versa blanco y continuó su marcha, hasta escuchar detonaciones de arma de fuego, las cuales hicieron blanco en su hijo, a quien le perforaron el abdomen y una pierna, motivo por el cual detuvo su marcha para enfrentar a los agentes agresores.Desesperado al no recibir apoyo de los mismos policías que dispararon, ingresó a su hijo al hospital Juan Graham Casasús, al retornar al sitio donde estaban los agentes fue detenido y golpeado, acusándolo que había agredido a los oficiales, por lo que fue puesto a disposición de la FGE, donde fue liberado al no haber delito alguno.Ante los gastos médicos, la familia acudió ante Jorge Aguirre, encargado de la SSyPC, quien se negó a atenderlos; hasta ayer no habían recibido respuesta por parte de la dependencia.