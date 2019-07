Policía brasileña captura a los supuestos ‘hackers’ de Sergio Moro

La Policía Federal de Brasil capturó a cuatro sospechosos de hackear autoridades, entre ellas el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato, informó la institución.La operación se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo y en dos localidades del interior del estado, Araraquara y Ribeirao Preto, "con el objetivo de desarticular una organización criminal que practicaba delitos informáticos", precisó la policía en un comunicado.Los encarcelamientos fueron decretados en el ámbito de la investigación sobre la invasión al celular de Moro, denunciada por el ministro a principios de junio, precisó a periodistas un vocero de la policía.No se determinó todavía si dicha invasión está relacionada con los supuestos diálogos privados entre Moro y los fiscales de Lava Jato filtrados desde junio por el portal The Intercept Brasil, que cuestionan su imparcialidad como juez en el mayor caso anticorrupción del país.Los diálogos, supuestamente intercambiados a través de la aplicación Telegram, sugieren una intimidad entre el entonces juez Moro y la acusación, comandada por el fiscal Deltan Dallagnol, lo que podría según muchos juristas puede comprometer la imparcialidad de sus decisiones.Moro, que no reconoce la autenticidad de los mensajes, niega haber cometido cualquier irregularidad y se mantiene firme en su cargo, con el respaldo del presidente Jair Bolsonaro.El ex juez afirma ser víctima de hackers que buscan revertir los resultados de la operación Lava Jato, que desde 2014 puso a prominentes políticos y empresarios tras las rejas, entre ellos al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.The Intercept, cofundada por el periodista estadunidense Glenn Greenwald radicado en Brasil, defiende la veracidad de los diálogos, que dice haber recibido de una fuente anónima.