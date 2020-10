Policía evita que hombre se suicide; le dice que lo ama

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un agente ha salvado la vida de un hombre que pretendía suicidarse en EE.UU., y posteriormente le dijo que lo amaba, mientras trataba de calmarlo junto con otros colegas. El video del rescate fue publicado este viernes por el Departamento de Policía de Atlantic City.



El hecho ocurrió el miércoles 14 de octubre, alrededor de las 9 de la noche, cuando los oficiales recibieron una llamada para alertar que un individuo pretendía saltar de un puente.



Según un comunicado, los patrulleros utilizaron una foto del hombre enviada por su familia para buscarlo por toda la ciudad.



Poco después, la Policía determinó que la posible víctima estaba en la parte superior de un estacionamiento. Mientras, el oficial Eric Knuttel, miembro del equipo de negociación de crisis, localizó al hombre sentado al filo de una cornisa e intentó tranquilizarlo para evitar que tome una decisión fatal.







Las autoridades informaron que en ese momento, el individuo hacía una videollamada con alguien no identificado. "Después de hablar durante 10 minutos, el hombre se puso extremadamente nervioso, se paró, caminó hacia el filo y gritó", reza el texto policial.



Sin embargo, Knuttel corrió hacia él y lo sostuvo de la pierna. De inmediato, otros oficiales lo ayudaron, agarrando al hombre y tirándolos a ambos a una parte segura.



En el video se escucha a la víctima decir algo que no se puede entender, pero el agente a cargo responde: "No puedo porque te amo, ¿de acuerdo? te amo". A continuación, la persona detrás de la videollamada pide que "no lo lastimen" y un policía asegura que no van a hacerle daño.



Finalmente, el oficial interino a cargo, James Sarkos, reconoció el trabajo del equipo y aseguró estar "extremadamente orgulloso" de su valentía y la compasión por un hombre que sufría una "angustia emocional grave".







Con información de RT