Policía Federal apoya a la población tras paso de la tormenta Ivo

Lainforma que apoya a la población tras el paso de lay emite al respecto el siguiente comunicado:*En la zona afectada se encuentran elementos de rescate y apoyo a protección civil, ya que por su capacidad para desplazarse pueden ingresar a lugares de difícil accesoCon la finalidad de auxiliar a la población damnificada del municipio de Ahome, Sinaloa, tras lascausadas por el paso de la tormenta tropical “Ivo”, la Policía Federal, en coordinación con personal de protección civil del estado, realizaron trabajos de rescate.Por instrucciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, fue desplegado personal de esta institución con todos los recursos disponibles para apoyar a las autoridades de los estados deA bordo de vehículos oficiales se apoya en el traslado de los damnificados a los albergues habilitados en el Colegio de Bachilleres No. 2 y No. 54 y en la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano, todos ellos con capacidad para 500 personas.Para evitar daños por inundación, larecomienda no transitar o caminar en zonas inundadas, evitar cruzar ríos, arroyos y zonas bajas, no cruzar puentes si el agua pasa por encima de ellos y retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.Ante estos fenómenos es importante permanecer en lugares seguros, atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.