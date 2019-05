Policía golpea a mujer por darle hamburguesa equivocada

Es normal que alguien se moleste cuando en el restaurante no le dan lo que pidió.Ver que la orden que te trajeron no contiene lo que querías puede ser desesperante y más si tienes mucha hambre. Pero tampoco es como para ponerte como el policía del cual te contaremos a continuación.Con pedir el cambio se hubiera solucionado, pero no, él prefirió irse a los golpes.Todo ocurrió en el barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. Según narra la dueña del restaurante, el oficial reclamó que en lugar de entregarle una hamburguesa con solo mayonesa le dieron una que tenía BBQ.Tal fue el enojo de Augusto, de 34 años de edad, que la golpeó salvajemente y la amenazó con una pistola.