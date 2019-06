Policía intenta matar a un bebé metiéndolo en una lavadora

A un oficial de la Fuerza Pública de Costa Rica de apellido Umaña lo detuvieron los vecinos de La Pitahaya en Miramar, Puntarenas, luego de intentar presuntamente asesinar a sus dos hijastros.Al parecer el hombre se encontraba en la vivienda con la madre y los dos menores, una niña y un bebé de 7 meses de nacido, a este último supuestamente lo tomó y lo metió a la lavadora.Fueron los gritos desesperados de la mujer los que alertaron a los lugareños, quienes de inmediato intervinieron y le quitaron el infante al uniformado que se encontraba en su día libre.La noticia fue confirmada por el propio Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública.El jerarca añadió que pese a que los oficiales se apersonaron al sitio, la esposa no quiso firmar el parte y por ello el actuar fue dejar la dirección funcional para que indague lo ocurrido.“Sí se atendió un incidente con un oficial que estaba en su día libre y que en apariencia actúa por violencia doméstica, sin embargo al llegar los oficiales la esposa no desea firmar la denuncia”, explicó.El director fue claro en que los menores se encontraban bien, no obstante le dieron trámite al caso incluso con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para determinar lo que ocurrió.De hecho, ningún vecino quiso hablar. El jefe policial acotó que el uniformado se encuentra en una incapacidad y no han determinado si tiene antecedentes. DIARIO EXTRA obtuvo información que Umaña tiene problemas de personalidad, se le siguen 3 procesos en sede judicial y administrativa y se desconoce para cuando está su valoración médica que le permitiría o no su retorno a labores como uniformado.