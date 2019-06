Policía ‘secuestra’ a perrito, pide 2 mil 500 para devolverlo

POLICÍA "SECUESTRA" a PERRO, Y PIDE $2500 por ÉL

Un perro de la raza pitbull se escapó de su casa por la ventana en calles de la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc hasta que fue ubicado por elementos uniformados a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.El policía Noe “N” del sector Buenavista localizó al perro de 4 años y lo subió a su patrulla con número M X 310 - C1.Al percatarse que Hades, como se llama el pitbull, no estaba en casa, la familia García salió a buscarlo, en el camino un joven les dijo que un policía lo había subido a su patrulla.La familia se pudo comunicar con el patrullero quien les dijo que se habían llevado a su mascota a la perrera de Xochimilco y que lo iban a sacrificar.Agregó que él podía frenar la muerte del perro, pero que tenían que entregarle 2 mil 500 pesos en efectivo al momento de entregarles a Hades.La señora García dijo que no pudo juntar el dinero, mientras negociaban bajar la cantidad, el perrito permaneció en la parte trasera de la patrulla “detenido”.Finalmente pagaron 300 pesos al policía y el can fue “liberado” y entregado a su familia.Ahora los García analizan presentar una denuncia en contra del policía y su compañero.