Policías castigan con lagartijas a turistas sin cubrebocas en Indonesia

Tourists in Bali forced to do push-ups - the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl — Tourism Review (@Tourism_Review) January 21, 2021

A lo largo de la semana, en las redes sociales se han hecho virales decenas de videos en los que seen plena calle y bajo la atenta mirada de agentes uniformados.Estas escenas surrealistas no son memes ni un nuevo ‘desafío’ de los “influencers”. En realidad, se trata de unade la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, contra los turistas escépticos queante la pandemia y se aparecenSegún explicó a AFP un oficial de la seguridad local, Gusti Agung Ketut Suryanegara, la multa oficial por llevar la mascarilla de manera incorrecta o no usarla en absoluto es deY como algunos de losentonces son sancionados con15 si la mascarilla no te cubre la nariz y 50 si no llevas ninguna.“Primero dicen que no conocen la reglamentación. Luego,o que estaba mojada o dañada”, detalló Suryanegara.