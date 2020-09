Policías colocaron ‘capucha antiescupitajos’ a afroamericano y murió asfixiado

Escuchar Nota

"Llamé con la intención de que ayudaran a mi hermano, no para que lo lincharan", apuntó.



luego de que la policía le pusiera una capucha y presionara su cara contra el pavimento por al menos dos minutos.ía y muestran a Prude, de 41 años de edad, quien sufría de problemas mentales, desnudo y rogando clemencia.Aunque la muerte deCabe señalar que las tensiones en Estados Unidos por la violencia policial han resurgido a lo largo de las últimas semanas luego de que el 23 de agosto, Jacob Blake, otro afroestadounidense, recibiera siete balazos en la espalda y quedara paralizado durante un arresto en Kenosha, Wisconsin, un hecho que derivó en protestas masivas en esa ciudad que tomaron un rumbo violento.El miércoles el hermano de Daniel Prude, Joe Prude, ofreció una conferencia de prensa en la que explica que llamó a la Policía de Rochester el 23 de marzo porque su hermano padecía problemas graves de salud mental.Cabe señalar que. Justo antes de su muerte estaba de visita en casa de su hermano.Las imágenes que se hicieron pública en torno al caso de Daniel Prude, muestran al hombre desarmado y arrodillado sobre el pavimento antes de que los agentes lo presionaran contra el suelo.Se le observa desnudo, pues se había quito la ropa y había corrido así pro la calle bajo la nieve antes de que los policías llegaran.Cuando los uniformados le ordenan que se tumbe en el suelo y ponga sus manos a la espalda, obedece de manera inmediata.que lo rodean en varias ocasiones. También se escupe, pero no parece resistirse físicamente.Estos accesorios son unos gorros de tela de malla que suelen utilizarse en Estados Unidos para evitar que los sospechosos escupan o muerdan a los policías.En el video dado a c onocer se ve cómo un agente presiona con ambas manos la cabeza de Daniel Prude y le dice: "Deja de escupir".Luego de que el afroestadounidense deja de retorcerse y se queda en silencio, uno de los agentes dice: "Tiene mucho frío".Posteriormente arriba una ambulancia, los médicos tratan de reanimarlo y lo suben al vehículo a las 3:27 am, 11 minutos después de que la policía llegó al lugar.hasta que fue desconectado el 30 de marzo.