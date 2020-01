Policías de la CdMx agreden a jugador de Pumas y a su esposa

Escuchar Nota

Adjunto fotos! Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada. pic.twitter.com/Z85gqeMT8R — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

#VIDEO: Muestran agresión a Alfredo Saldívar, portero de los @PumasMX y su esposa Mariana Clemente (@Marianagrl) por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la #CDMX pic.twitter.com/amVgX7zjMu — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 31, 2020

, y su esposa de nombrefueron violentados por parte de policías de la Ciudad de México y mostraron un video a través de redes sociales.en las que se puede apreciar la agresión de los elementos.y escribió: "Una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó"., además se le puede oír gritando que su esposa "está embarazada, carajo".La Unidad de Contacto del Secretario de la policía capitalina comentó:Con información de Milenio