Policías de Michoacán cierran carreteras por ola de despidos

Policías estatales de Michoacán siguen con los bloqueos carreteros y protestas ante supuestos despidos injustificados y movimiento de personal no capacitado a zonas de riesgo para forzar su renuncia.Un elemento de la Unidad de Restablecimiento del Orden Publico (UROP) asegura que cerca de mil 200 policías serán enviados “al matadero” si son trasladados a zonas de riesgo como Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, ya que llevan de 15 a 27 años siendo agentes de tránsito, y no cuentan con la capacitación para hacer labores preventivas.Por su parte, el secretario de Seguridad Pública (SSP), José Martín Godoy Castro, aseguró que no se ha hecho ningún despido de personal, y que únicamente se están requiriendo varios elementos para capacitación, por lo que las quejas sobre supuestos despidos, traslados y falta de armamento, son solo rumores en redes sociales.Sin embargo, según fuentes al interior de la propia SSP, ya se les notificó su despido a 500 elementos de distintas corporaciones, y hay 700 más que se encuentran en la incertidumbre porque no se les ha notificado nada.