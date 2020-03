Policías de QRoo informan del coronavirus con mariachi

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con mariachi y baile, los policías del estado de Quintana Roo, han decidido enfrentar la pandemia con una canción en la que explican las medidas de distancia y cuidados que se deben de tener para evitar contagiarse del coronavirus.



El titular de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, Alberto Capella, ha publicado en las últimas horas desde su cuenta de Twitter un video en el que se observa a varios cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo bailando y tocando instrumentos al ritmo de la icónica canción El Mariachi Loco, pero con la letra modificada y adaptada a la situación actual.



Este órgano de seguridad cuenta con su propia orquesta, conformada por una veintena de elementos.



"El coronavirus quiere llegar, a la policía se va a enfrentar, a toda la gente quiero informar que Quintana Roo no se va a dejar y con ese virus vamos a acabar", se escucha en la canción en la que también explican los síntomas de la enfermedad y las medidas que se deben de tomar para evitar contagios como el lavado de manos y la distancia.







Ante el video hubo opiniones de todo tipo, ya que algunos consideraron que llevar esta crisis con alegría puede beneficiar mientras otros opinaron que es tiempo de trabajar y no perder el tiempo realizando este tipo de vídeos o canciones.



"¡¡¡#JuntosSaldremosAdelante, a echarle ganas [email protected] !!!" o "Gracias... Por animar la tensión que existe...", son algunos de los comentarios positivos que ha recibido esta publicación.



En cambio, otros usuarios han reaccionado afirmando que "no es hora de bailar sino de actuar" y alertan de que esta pandemia se suma al grave problema de la inseguridad en el país.