Policías de San Pedro entrega a detenido a un grupo criminal

San Pedro, NL.- Autoridades de diferentes niveles investigan a dos policías municipales de San Pedro por presuntamente haber entregado a un detenido a un grupo criminal, que inmediatamente lo ejecutó en territorio sampetrino, en mayo pasado.



De acuerdo con fuentes extraoficiales, un juez giró ayer órdenes de aprehensión contra los dos uniformados, de entre 35 y 36 años, y con una antigüedad de nueve años en la corporación.



Una de las fuentes precisó que los hechos se dieron en la tercera semana de mayo de este año y que desde esa fecha iniciaron las investigaciones para identificar a los policías responsables.



Explicó que los dos elementos acusados esperaron a que la persona saliera de un arresto realizado por otros elementos de la Policía Municipal para volverlo a detener y entregarlo al grupo de la delincuencia.



No se dio más información de la víctima ni de a qué banda la entregaron.



Uno de los informantes señaló que otro policía y un juez calificador estarían involucrados con los uniformados, pero otra fuente señaló que éstos fueron llamados a declarar como testigos.



Existe la presunción de que otros uniformados sampetrinos podrían estar implicados en el caso.



Las pruebas hasta ahora sólo incriminan a los dos elementos que realizaron directamente la detención ilegal de la persona y la entregaron a la banda criminal.



No se especificó si los dos acusados fueron aprehendidos anoche.



Al pedir detalles a autoridades de San Pedro y a la Agencia Estatal de Investigaciones no hubo información oficial.



Un informante señaló que sería hoy cuando las autoridades den información más a detalle de los hechos.