Policías de Torreón habrían abusado a jovencita

Morena exige a la Fiscalía General y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, investigar a la Policía Municipal de Torreón, cuyos elementos agredieron a 12 personas, entre ellas a tres menores de edad, una de las cuales habría sido violada.La diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández explicó que los hechos habrían ocurrido en la colonia Bocanegra la madrugada del 8 de abril pasado. Hay fotos y videos aportados como pruebas, donde se observa que los policías golpean e insultan a los detenidos.Una jovencita de 16 años, que presentó moretones y rasguños, denunció no poder dormir por la agresión sufrida, cerca de las 4:20 horas, cuando salió a la banqueta al escuchar ruidos de sirenas, gritos de mujeres y golpes.Vio que policías municipales sometían a una de sus amigas, le colocaban la “chicharra” en su cuerpo, preguntó a los oficiales qué ocurría y le respondieron con insultos, la sujetaron del cuello, la arrastraron hacia la patrulla y le colocaron esposas. “Me golpearon, me dijeron que me iban a violar”, denunció.Durante el operativo, los policías detuvieron a una docena de personas, entre ellas tres menores de edad, la joven de 16 años y dos jóvenes de 15 y 17 años.Según los testimonios, separaron a los hombres de las mujeres y las tres mujeres detenidas fueron golpeadas en la zona de estacionamiento de las patrullas, dentro de las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal.“Además de golpearlas, las agredieron con insultos que no vale la pena reproducir, aunque constan en las denuncias. Los policías las manosearon y las amenazaron con violarlas”, indicó la diputada.“Una vez que los afectados principales y sus familiares pudieron obtener su libertad el martes 9 de abril en la noche, acudieron al hospital de la Cruz Roja de Torreón para atender sus lesiones, causadas presuntamente durante las detenciones”.Los certificados médicos revelan que 9 personas afectadas sufrieron lesiones por “agresiones violentas” y “mecanismo contundente”.“De comprobarse estas conductas de la Policía Municipal de Torreón, las sanciones deberán ser ejemplares para sentar un precedente. Es inaudito que la propia policía cometa estos actos que violentan gravemente los derechos humanos y más tratándose de mujeres y menores de edad”, expresó la diputada.