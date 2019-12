Policías dejan morir a un joven que fue abandonado por un taxista

La madrugada del 30 de noviembre,viajaba en un taxi de la Ciudad de México; a las 04:09 horas,se detuvo en la avenida Patriotismo, esquina con Luis Carracci, ePor unos segundos el conductor y los policías intercambiaron palabras; después un uniformado bajó de la patrulla, se acercó al taxi y,. El joven estaba inconsistente; sin embargo, el oficial no solicitó apoyo, en lugar de eso,que divide la ciclopista de la avenida Patriotismo y se fue, al igual que el taxista.Pasó poco más de un minuto cuando otros policías se dieron cuenta de que Chritian estaba tirado. Uno de ellos se acercó y pidió ayuda a su compañero y a un civil que los acompañaba;frente a número 781 de la avenida Patriotismo.Fue hasta las 07:23, queLos primeros en llegar fueron policías de proximidad de la alcaldía Benito Juárez, quienes acordonaron el lugar donde Christian Leonel fue abandonado.Ante este hecho,pidió información del caso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dependencia que informó que solo tienen la narración del segundo grupo de policías que dejó a Christian sobre la banqueta.Estos. En esos momentos, según los policías,para corroborar su estado de salud .De acuerdo con la SSC, este segundo grupo de policías ya están siendo investigados, pues no actuaron conforme al protocolo. De los primeros oficiales, la dependencia no sabe nada.