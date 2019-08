Policías golpean y queman a joven en León

Guanajuato.- Marco Antonio Reyes, de 23 años de edad, se encuentra en estado grave de salud, luego de ser detenido por policías federales, quienes luego lo entregaron a la Policía de León, Guanajuato.



Marco Antonio se encuentra en el Hospital General de León con quemaduras en su espalda inferior y cara, así como con golpes en brazo y tórax.



Los médicos del hospital informaron a sus familiares que sus riñones no funcionan y que requiere atención especializada para su tratamiento.



Cabe mencionar que el viernes 9 de agosto fue detenido por elementos de la Policía Federal cuando salió de una reunión familiar en la colonia Las Margaritas.



Para soltarlo, los uniformados exigieron a los familiares 2 mil pesos, cantidad que no se pagó, por lo que fue entregado a la unidad 156 de la policía municipal.







Al no saber nada de él, sus familiares lo buscaron en los separos de la policía y al no encontrarlo comenzaron a buscarlo en hospitales.



Fue así como supieron que estaba en el Hospital General de León, en estado inconsciente y con golpes y quemaduras.



Los hechos fueron relatados en Facebook, la información fue confirmada por su mamá Leticia Ornelas, quien presentó una queja en la Procuraduría de los Derechos Humanos.



La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que solicitaron un informe a la Secretaría de Seguridad Pública de León para que proporcione los datos relativos a la detención, el parte informativo elaborado por los elementos que intervinieron en los hechos y la calificación que hizo el juez de la detención administrativa.



En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de León señaló en un comunicado que luego de darse a conocer a través de redes sociales la probable participación de elementos de la Policía Municipal en la comisión de un delito en contra de un ciudadano, estará atenta a las investigaciones que en su caso realicen instancias penales y administrativas y coadyuvará con ellas en todo momento.



"La Secretaría de Seguridad Pública reitera que no tolerará acciones que atenten contra la confianza de la ciudadanía y el honor de sus corporaciones”, afirmó.