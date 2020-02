Escuchar Nota

“Anda circulando un video donde dicen que unos policías me habían parado, los policías me pararon para tomarme una foto con ellos, me conocen”, explica.

vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que se difundiera un supuesto video donde es arrestado por la Policía.Sin embargo, horas después de que el video se hiciera viral, el boxeador“Un señor que iba pasando por ahí, se veía que estaba drogado y me gritó si no traía no sé qué', siguió., finalizó.Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado durante un retén de la policía en la zona.