‘Polis’ ladrones casi son linchados en Nuevo León

Nuevo León.- La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León reconoció que dos de las cuatro personas que estuvieron a punto de ser linchados por habitantes de la colonia Alianza en Monterrey, cuando presuntamente intentaban asaltar una tienda de abarrotes, son policías en activo.



A través de un comunicado se informó que desde que se tuvo conocimiento del caso, el área de asuntos internos de la dependencia abrió un expediente.



"Y en caso de que se confirme su participación en los hechos se les aplicará todo el peso de la ley”, señaló la SSP a través del escrito.



Precisó que al momento de los sucesos ambos agentes se encontraban fuera de sus labores en su día de descanso.



Además, los uniformados tenían poco de haber ingresado a la corporación, apenas el pasado 16 de diciembre.



Aunque la dependencia resaltó su compromiso con la legalidad y que no habrá tolerancia a ningún abuso no precisó a que corporación pertenecen los involucrados en el caso.



Los sucesos se registraron la noche del domingo cuando los cuatro presuntos asaltantes llegaron al negocio denominado “Minisuper Ríos”, localizado en el referido sector.



Un grupo de unos 30 vecinos comenzaron a golpearlos cuando se percataron de que querían asaltar el negocio.



Sin embargo, otras versiones apuntan a que los hombres intentaban “cobrar piso” a los dueños del local.



Hasta el momento, los hombres no han sido identificados de manera oficial, sin embargo, trascendió que los uniformados pertenecen a la policía rural y fueron llevados para su atención médica al ISSSTE.



Con información de Excélsior