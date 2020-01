Política educativa equivocada resta autoridad a los maestros

Escuchar Nota

Saltillo.- Las políticas educativas equivocadas han erosionado la autoridad de los maestros, que no pueden tomar medidas disciplinarias, porque corren el riesgo de ser sancionados y denunciados ante las comisiones estatales de Derechos Humanos.



Hay una descomposición social y desintegración de las familias, “resultado de una política educativa equivocada, donde interesa más lo económico, lo políticos, los compadrazgos y los funcionarios no tienen interés por resolver la problemática”, aseguró Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas.



“Los hechos sangrientos y terribles que han pasado en las escuelas, no son más que resultado de la descomposición, de la politización, del desaire de los gobernantes y el desánimo que existe en los maestros porque los tratan como si fueran piezas para cuestión de control político”.



Añadió que los valores se han deteriorado, incluso a los maestros y directivos les restaron autoridad y no pueden desempeñarse de manera adecuada, no pueden exigir porque se les sataniza.



“Y obvio, el maestro ya trabaja con mucho temor, que los derechos humanos, que los maestros los maltratan, que la Secretaría de Educación los maltrata, que el sindicato los maltrata”.



“Lo que está pasando en las escuelas es el producto de la descomposición familiar y la descomposición social provocada por tanto cambio, incluido el medio ambiente ‘uy, es una escuela tradicional, es una escuela antigua, promueve los valores, dejen que los niños hagan lo que quieran, no permitas que el maestro te corrija”.



Precisó que los valores se han deteriorado por muchas razones.



“En primer lugar, los cambios educativos y las reformas y toda esa bola de mugres que no sirven para nada, porque un sujeto que nunca ha estado en una escuela, que no tiene ninguna experiencia, que no es maestro, se le ocurre y hace un cambio que le llama reforma educativa y no toma en cuenta a los maestros… Traen al maestro como tonto, como si fuera retrasado mental”.



La miseria y desintegración familiar es otro factor en contra de la educación.