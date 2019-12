Político obliga a latinos a ‘cortar césped’ por hablar en español

Menor boricua jugador de tenis fue expulsado de las facilidades de Celsius Tennis Academy por hablar español. Participaba del Casely International Championship en Sarasota, Fla. El el video un hombre blanco lo saca de las facilidades y saca en cara su poder económico. Denúncialo. pic.twitter.com/Q6PruytFnD — Alvin Couto de Jesús (@alvinrcouto) November 29, 2019

El candidato de la C, reconoció el martes por la noche que hizo un comentario racista a algunos jóvenes tenistas hispanos la semana pasada, algo que había negado después de que surgiera la acusación el viernes pasado.En una entrevista dijo: "¿De hecho, pronunció las palabras?" "Sí, al principio, no al final donde estaban implicando", respondió Hyde., Preguntó Logan. "Oh, absolutamente", responde Hyde. "Sabes que es racialmente insensible, es incongruente, es inapropiado".Hyde dijo más tarde en la entrevista que "les pedí que se callaran, no lo harían, y luego hice ese comentario descartable, que es petulante"."Sabes, tengo 54 años; No debería hacer ese tipo de comentario ".sobre el comentario en un video que se publicó en Twitter el viernes y recibió mucha atención en Internet.Hyde negó el sábado en una entrevista con el Herald-Tribune que hizo el comentario de "cortar el césped" durante el enfrentamiento con los tenistas elNo hay absolutamentede la acusación de que les dijo a los jugadores que cortaran el césped, dijo Hyde al Herald-Tribune.Por su parte, el político niega las acusaciones de racismo y asegura que nunca ofreció dinero a los jóvenes.Fui grosero y lo lamento. Fue un día largo y mis hijos se sentían molestos durante su entrenamiento, porque los chicos estaban hablando fuerte. Pero simplemente no dije esas cosas, y es por eso que no están en el video, afirmó Hyde.A pesar de negar las acusaciones, el político dijo que planea retirarse de la carrera para ser parte de la Comisión, debido a la atención que ha suscitado el incidente.