Políticos y periodistas apoyan a ‘Brozo’ tras polémica con Estefanía Veloz

Escuchar Nota

#NoTienenMadre Mi solidaridad con @brozoxmiswebs. Pero, entre más se quejan de ti, más creces, hermano. Que se vayan al carajo Estefanía Veloz (que me tiene bloqueado), @CanalOnceTV y @jenarovillamil https://t.co/NeycSCWJZx — (@JLozanoA) December 30, 2020

.@DeBuenaFe11 es un espacio de conversación y crítica. Quienes dicen que no hay crítica al gobierno sencillamente nunca vieron una emisión completa. La más reciente, con Ricardo Raphael, ilustra muy bien el espíritu de nuestro proyecto comunicativo: — Gibrán Ramírez Reyes (@gibranrr) December 30, 2020

.@CanalOnceTV arremete otra vez contra críticos del gobierno. Lo hace de nuevo con Estefanía Veloz quien, en vez de ideas, insulta a @V_TrujilloM. Los borregos de AMLO no están preparados para debatir, están entrenados para lanzar ventosidades por la boca. — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) December 30, 2020

colaboradora del programa “De Buena Fe” de Canal Once, llamó "payaso y vagabundo" al comediante y periodista Víctor Trujillo,, por hablar de las vacunas contra Covid-19, políticodel espectáculo lo defendieron."La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos... y cuando ya de plano se les agota la imaginación, sela de payaso vagabundo, para ellos no hay mejor representante queVíctor Trujillo, mejor conocido como Brozo", expresó Estefanía Veloz en el programa de Canal Once.“Canal Once es una vergüenza. Y de esta pobre mujer, ya no queda nada por decir. O lo que es lo mismo, todo está dicho”, expresó Héctor de Mauleón, periodista y