Pompeo afirma que EU negocia con Centroamérica para frenar migración

Funcionarios del gobierno estadunidense se encuentran esta semana en Centroamérica para "negociar" acuerdos que eviten que sus ciudadanos tengan que cruzar México y llegar hasta la frontera en busca de oportunidades, informó el secretario de Estado, Mike Pompeo."Tenemos equipos que están trabajando allí (en Centroamérica) para conseguir acuerdos con esos países para poner la responsabilidad donde corresponde y asegurarnos de que sus ciudadanos no son los que tienen que atravesar México y entrar en Estados Unidos", explicó Pompeo en una rueda de prensa.El secretario no detalló en qué países se encuentran esos funcionarios estadunidenses, aunque en el pasado Washington ha mantenido conversaciones sobre migración con el Triángulo Norte conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde proviene la mayor parte de los migrantes que llegan a Estados Unidos."Vamos a trabajar también con los países centroamericanos. Buena parte de la gente que viene hacia nuestro país a través de México, no son originalmente de México. Tenemos grandes expectativas de que ellos también van a hacer aportaciones", dijo.En una declaración tras el acuerdo con México, Estados Unidos dio la bienvenida al llamado "Plan Marshall" para el desarrollo económico del sur de México y el Triángulo Norte, que fue diseñado con ayuda de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el órgano de la ONU que fomenta el desarrollo económico y social en Latinoamérica.Ese respaldo, afirmó Pompeo, no significa que Washington vaya a contribuir económicamente al plan, como ha reclamado el gobierno mexicano, que ha pedido a Estados Unidos una inversión de 4 mil 800 millones de dólares."Estados Unidos está preparado para hacer las cosas que necesitemos hacer, pero no hemos suscrito ningún compromiso asociado con este pacto. No hemos ofrecido ninguna asistencia al gobierno de México para lograr resultados. Tampoco lo hemos hecho con Centroamérica", subrayó Pompeo.Además, precisó que Washington ofrecerá recursos económicos a México o el Triángulo Norte solo cuando esté en el interés del "pueblo americano", pero consideró que "en primer lugar, esas naciones son las que tienen la responsabilidad de ocuparse de los problemas de migración de sus países".A finales de mayo, el secretario en funciones de Seguridad Nacional estadunidense, Kevin K. McAleenan, ya llegó a un acuerdo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica para apoyarles en el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.Según The Washington Post, ese acuerdo incluía el envío de 80 agentes estadunidenses a la frontera entre México y Guatemala para asesorar a las autoridades migratorias y policiales guatemaltecas.