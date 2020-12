Pompeo afirma que Rusia ‘ciertamente’ está en la lista de enemigos de EU

Escuchar Nota

El, acusó este viernes a Rusia de estar detrás del 'hackeo' masivo de varias instituciones gubernamentales del país, convirtiéndose en el primer funcionario del Gobierno encon la intrusión."Todavía estamos averiguando qué es exactamente, y estoy seguro de que parte de [esta investigación] permanecerá clasificada. Pero es suficiente decir que hubo un esfuerzo significativo para usarde terceros para incrustar esencialmente un código dentro de los. y ahora resulta que [fue incrustado también en] los sistemas de, señaló Pompeo durante una entrevista en el programa The Mark Levin Show."Se trata de un esfuerzo muy significativo, y creo que es cierto que ahora podemos decir con bastante claridad que flos que participaron", aseveró el alto cargo, sin presentar ninguna prueba."Todo el tiempo me preguntan quién es nuestro enemigo y la respuesta es que hay muchas personas que quierennuestra república, nuestros principios democráticos básicos. Rusia ciertamente está en esa lista. [...] Vemos las noticias del día con respecto a sus esfuerzos en el ciberespacio. Hemos visto esto durante terriblemente mucho tiempo,para intentar ubicarse en un lugar donde puedan imponer costos a EE.UU.", agregó el secretario de Estado.Además, Pompeo cargó contra el mandatario ruso. "para aquellos de nosotros que amamos la libertad, y debemos asegurarnos de prepararnos para cada uno de ellos", dijo el diplomático. "Hoy en día, considero aque realmente presenta una amenaza existencial, pero no minimizotener cientos y cientos de ojivas nucleares [en Rusia] capaces de llegar a EE.UU., un riesgo enorme para nosotros también", agregó.