Pompeo se reunirá con Putin en visita a Rusia

El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin la semana próxima durante una visita a Rusia, dijo el viernes el Departamento de Estado.Pompeo se reunirá el martes con Putin en Sochi, sobre el Mar Negro, tras hacer una parada en Moscú para "discutir toda la gama de desafíos bilaterales y multilaterales", agregó.Estados Unidos y Rusia se han mostrado en desacuerdo sobre una serie de temas globales, entre ellos Venezuela, en el que Pompeo ha liderado los llamados para exigir que Moscú deje de respaldar al presidente Nicolás Maduro.El viaje de Pompeo se produce tras la divulgación del informe de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, quien encontró esfuerzos generalizados de Rusia para entrometerse en las elecciones de Estados Unidos, pero no determinó que la campaña de Trump se coludiera con Moscú, conclusión que trajo alivio en la Casa Blanca.Hace una semana, Trump sorprendió al decir que Putin, en una larga llamada telefónica, le aseguró que "no estaba buscando involucrarse en Venezuela" y que quería "ver que algo positivo sucediera" en el país devastado por la crisis.Rusia había anunciado anteriormente la visita de Pompeo pero no dejó en claro si se reunirá con Putin. El secretario de Estado también sostendrá conversaciones en Sochi con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.Pompeo hará una escala en la capital rusa, donde depositará una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, dedicada a las tropas soviéticas asesinadas en la Segunda Guerra Mundial, en la que Moscú y Washington fueron aliados.