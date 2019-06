Pompeo urge a Alemania aumentar su aporte a la OTAN

Alemania debe aumentar sus gastos en defensa hasta el 2% del PIB porque la OTAN es un instrumento importante para "intimidar a Rusia", declaró el secretario de Estado de EU, Michael Pompeo."La decisión más difícil está en manos del pueblo alemán. El Gobierno de Alemania prometió elevar los gastos [en defensa] hasta el 2% del PIB y la gente tiene que exigir que el Gobierno cumpla su promesa. La OTAN es un instrumento extremadamente importante para intimidar a Rusia", destacó Pompeo al periódico alemán Bild.Según el diplomático estadounidense, Alemania debe entender que tiene que contribuir con la OTAN, al menos lo que prometió. Además, Pompeo agregó que "los demócratas libres tienen la obligación de proteger este mundo de las amenazas" y declaró que espera que Alemania "participe en esta misión".El secretario de Estado de EU, Michael Pompeo, se reunió en Berlín con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y su contraparte alemán, Heiko Maas. No obstante, según Maas, ambos países están interesados en mantener buenas relaciones con Rusia y el dialogo para solucionar los conflictos internacionales.Sin embargo, las autoridades estadounidenses y la Administración de la OTAN reiteran constantemente la existencia de una supuesta amenaza rusa y la necesidad de aumentar los gastos en defensa.En Moscú consideran que estas acusaciones no tienen nada que ver con la realidad ya que Rusia no tiene ninguna intención de atacar a otro país. Al contrario, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, señaló que es la OTAN la que incrementa su contingente cerca de las fronteras rusas y que aumenta sus actividades en los mares Negro y Báltico. Este comportamiento conduce al aumento de la tensión y exige una reacción adecuada por parte de Rusia.