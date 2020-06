¡‘Ponchan’ a peloteros!; temporada 2020 al borde del abismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Major League Baseball rechazó la propuesta de los peloteros de disputar una temporada regular de 114 partidos sin recortes salariales e informó al sindicato que no hará una contrapropuesta.



El domingo los jugadores presentaron su plan para iniciar la campaña el 30 de junio y extender la temporada regular hasta el 31 de octubre, cinco semanas después de la fecha propuesta por la MLB, del 27 de septiembre.





Hay miedo



Las Grandes Ligas no tienen en sus planes extender la temporada hasta noviembre por el temor de que una segunda ola de casos de la pandemia de Covid-19 interrumpa los playoffs y se comprometan 787 millones de dólares en ganancias por transmisión.



Grandes Ligas tiene planeado arrancar la campaña sin su afición en los estadios, que representaría grandes pérdidas si no se recortan más los salarios.





Había acuerdo



El 26 de marzo ambas partes acordaron repartir los salarios a cambio de obtener 170 millones de dólares adelantados y una garantía de que si se cancela la temporada, cada jugador obtendrá el tiempo de servicio del 2020 equitativo al que tuvieron en 2019.



Bajo este plan, los salarios se recortarían de 4 mil millones a mil 200 millones de dólares aproximadamente. Jugadores que ganan el mínimo de 563 mil 500 dólares obtendrían el 47 % de su salario original y aquellos que tienen las mejores bolsas, liderados por Mike Trout y Gerrit Cole con 36 millones, recibirían menos del 23 por ciento.



La oferta del sindicato es dejar los salarios en 2.8 mil millones, para que lo jugadores reciban aproximadamente el 70 % de su salario original.



Sin embargo, de acuerdo con información de Ken Rosenthal de The Athletic, los propietarios no enviarán una contraoferta por lo que la temporada podría terminar antes de iniciar.



Esta es una semana crucial si las dos partes querían comenzar a jugar en algún momento a principios de julio, y hasta ahora ha habido un impulso limitado hacia un acuerdo.