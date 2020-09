Poncho de Nigris cuenta la verdad detrás de su ‘romance’ con ‘La Tigresa’

Escuchar Nota

“Lo de La Tigresa sí, ella me buscó porque le quería dar celos al Pato (Zambrano) porque había estado en un Big Brother antes, entonces yo salí de Big Brother, otro regio, igual que el Pato, güerito. Me habla el Chiapaneco (Miguel Ángel Maldonado) y me dice, yo trabajo con Irma, pero va a estar toda la prensa, te quiere conocer, pero yo tenía novia, y le dije a la novia voy a ir, pues qué tiene”.



“Si yo me rajaba y no iba por el chisme y la crítica y porque sabía que me iban a decir vividor, en el momento en que me iba a parar ahí me iban a decir todos que era un vividor, interesado, mataviejitas. Todo lo que me dijeron…. No le daba mucha importancia a lo que decía la gente”.



“No me arrepiento. Tú te vas a parar al lado mío. No lo planeamos, yo no quiero que digan que soy tu novio, le dije. La vi y me impactó pero también se me prendió el foco y dije a esta señora le voy a aprender todo lo que ha vivido en el medio”.



“Me dio un reloj, un Rolex, de un expresidente. Me da el reloj y le digo yo no quiero que digan que te robé el reloj. La señora sí estaba enamoradilla del Pato. Necesitaba alguien que le pusiera atención. Una señora vacía y que tenía todo el dinero, lo que necesitaba era compañía. Me da el reloj para hacer rollo en los medios, lo que hice fue que agarré el reloj lo traje un ratillo, y luego ya, había un programa de chismes en Monterrey y dije te lo voy a entregar públicamente en el programa y se lo regresé en vivo”.



“Se levantó de su cama desnuda, totalmente y fue a donde estaba yo, caminando y yo ahí sí le dije no no no, qué onda, qué está pasando. No, no le dije, y se enojó y me dijo ay maricón”.



Información de Radio Fórmula