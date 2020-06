¿Poncho de Nigris fue racista? Esto le dicen en redes sociales

Escuchar Nota

Poncho de Nigris causó posturas encontrada en las redes sociales al posicionarse en contra del racismo, tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos. El polémico influencer y conductor aconsejó a sus seguidores para que no cometan discriminación racial; sin embargo algunos le recordaron un video que no lo dejó muy bien parado.Todo comenzó cuando Poncho de Nigris publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que refirió que no existen las personas de color, pues todas son personas y tienen nombre:“Somos seres humanos. YO SOY ALFONSO DE NIGRIS Y TÚ ??? Llámame por mi nombre, no me llames por mi color de piel. Abrazo a todos y LUZ !!! Mucha luz !!! Las pantallas negras es oscuridad. Necesitamos LUZ !!! Animo. #blackouttuesday” (sic), escribió.De inmediato su publicación causó polémica, pues algunos usuarios lo tacharon de “hipócrita” y doble discurso. Recordaron la ocasión en la que éste daba unos lineamientos para ser “mirrey”.“Ah caray, pues no este wey es racista”; “No eres tu el cabrón que dijo que los “prietos” no pueden ser mirreyes”; “También hay que ser congruentes”; “Muy bonito y todo pero racismo empieza desde que dices que los mirreyes no son oscuros qué los prietos”, se lee entre los comentarios.A pesar de las críticas, Poncho de Nigris subió un video para refrendar su postura: no al racismo.“Defiendan a todos. Ámense los unos a los otros y ayuden”, dijo el también modelo.Por lo que, en Twitter de nueva cuenta le marcaron su error e incluso editaron un video para ejemplificar su racismo:“Aunque se escuche feo, si eres prieto, no le andes pegando a querer ser un mirrey. Es imposible somos dorados, somos rosas”, dijo Poncho de Nigris en el pasado.