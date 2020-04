Poncho de Nigris reta al ‘Canelo’ Álvarez a una pelea

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- Debido a la pandemia que se está viviendo gracias al brote del nuevo virus COVID-19, el “Canelo” a compartido diversos videos en los que se ve entrenando en casa.



El boxeador originario de Guadalajara se caracteriza por ser de los más disciplinados en su deporte, lo que le ha traído títulos de campeón.



Sin embargo, el pasado viernes, Álvarez subió a sus rede sociales un videos entrenando, Poncho de Nigris lo retó a una pelea y argumentó que Julio César Chávez Jr no era un buen rival.



"Mejor peleo contigo porque el Julio César Chávez Jr es de agua", dijo Poncho de Nigris.



Hasta el momento, Saúl Álvarez no se ha molestado en responderle a Poncho de Nigris, por lo que, al parecer, no se le cumplirá sus deseos en esta cuarentena.



Con información de Telediario