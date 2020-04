Poncho Herrera ‘coquetea’ con Susana Distancia y se hacen virales

Escuchar Nota

¿Eres la de la tele? — Alfonso Herrera (@ponchohd) April 22, 2020

Sálvame de la oscuridad sussie — Alfonso Herrera (@ponchohd) April 22, 2020

El actor y cantanteacaparó la atención de las redes sociales al “coquetear” con la heroína del momentoa través de mensajes en Twitter.Todo ocurrió cuando la heroína creada por el Gobierno Federal para combatir al coronavirus, Covid-19 publicó un tuit en su perfil de la red social en el que escribió:, esto porque horas antes las autoridades anunciaron que ahoraEl tuit generó gran cantidad de reacciones de los usuarios con más deentre ellos el de Poncho Herrera.El actor y cantante le respondió: “¿Eres la de la tele?.. ¿Me das tu autógrafo?”Cuando ella respondió que sí, Herrera le pidió: “¿Me das tu autógrafo?”. Y si esto quizá no tendría mayor gracia, la respuesta fue genial.“¿No tienes quién te salve de la soledad?”, le contestó Susana Distancia.Poncho Herrera siguió el hilo de la conversación con el siguiente comentario:, en referencia a la canción, exitoso grupo al que Poncho perteneció durante su participación en la telenovela “Rebelde”.El tuit de Susana Distancia no solamente provocó la reacción de Poncho Herrera, sino la decon memes e imágenes en las que bromearon que el personaje no se da a respetar por pasar tan rápido su número de teléfono.Este martes 21 de abril, México dio inicio la Fase 3 de la pandemia por el coronavirus, la Secretaría de Salud anunció que a través de un chatbot Susana Distancia responderá dudas básicas a la población con respecto a esta pandemia a través del número 55 86 33 85 89, cuyo uso es gratuito y opera las 24 horas los 7 días de la semana.