Pone Afaec mano dura al no permitir a todos sus agremiados jugar durante esta pandemia

Saltillo Coah.- La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila fue dura y concisa en no permitir a todos sus agremiados jugar durante esta pandemia, mientras no se dictamine lo contrario por parte de las autoridades estatales y municipales.



La Afaec tiene conocimiento, como muchos saben, de los partidos o encuentros de futbol americano y futbol bandera o tochito, por decirlo así, clandestinos, al no contar con el permiso para realizarse.



Desde hace semanas equipos locales y en todo el estado se han ido al emparrillado en donde nadie los vea y de esa manera sostener juegos, ya sea de futbol arena o tochito, por lo que la Asociación se irá contra aquellos que estén adheridos a ellas.



A manera de reacción, la Afaec revocará la afiliación a ella a los equipos o ligas que estén haciendo esta práctica sin consentimiento de autoridades, y no tendrá validez para seleccionar a ningún jugador o podrá participar en campeonatos federados.



La Asociación está siguiendo la misma línea de la Federación Mexicana de Futbol Americano, al no permitir, mientras no se indique lo contrario, ni entrenamientos ni partidos hasta que no haya condiciones necesarias y las autoridades sanitarias lo permitan en los deportes de conjunto.