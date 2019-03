Pone AMLO a ‘consulta’ respeto a Gobernador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta entre sus simpatizantes el respeto que le tienen al Gobernador priista de Colima, Ignacio Peralta.Luego de que el Mandatario local fue abucheado, como el resto de los Gobernadores que lo acompañan en sus mítines, el tabasqueño aseguró que, con ese ejercicio, demostraría que los ciudadanos lo respetan."Le agradezco mucho al ciudadano Gobernador de Colima por estar trabajando de manera coordinada", dijo.Lo que desató de nuevo los gritos, rechiflas y protestas."No me importa lo que digan, es más les voy a demostrar ahorita mismo que el pueblo de Colima es respetuoso."A ver, ¿quién le falta al respeto al Gobernador de Colima? Levante la mano", retó, a lo que sólo respondieron algunos simpatizantes ubicados en la parte posterior del sillerío."¿Quién respeta al Gobernador de Colima?", cuestionó, a lo que respondió la mayoría de los presentes levantando la mano"¡Ahí está todo!", celebró el tabasqueño.El Jefe del Ejecutivo volvió a pedir respeto para las autoridades locales, tras advertir que con ese tipo de manifestaciones no se solucionan los problemas."Si hubo alguna protesta al ciudadano Gobernador, les digo que hay que ser respetuoso de la autoridad, porque no es a gritos y a sombrerazos como se resuelven los problemas", expresó."Ya pasaron las campañas, ya no estamos en la confrontación partidista, ¿o queremos seguir peleando?".López Obrador aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación es reconciliación, amor a la familia, la naturaleza, al prójimo y a la patria."Nada de odios. Sólo siendo buenos, podemos ser felices. El que quiera pelearse que busque un animal grandote, una bestia grande: la corrupción. Vamos todos en contra de la corrupción".