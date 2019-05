Pone AMLO ‘tache’ a encargados de becas

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso “tache” a los responsables del programa de Becas Benito Juárez, luego de que estudiantes de Chiapas acusaran que no han recibido el apoyo económico."Para los que estudian nivel medio superior, que ahora me plantearon que no les ha llegado…”—¡No!—, respondieron en coro los estudiantes.“¿Así es?, ya esto se está transmitiendo y tienen tache los que manejan el programa, porque ya está el apoyo, nada más que tiene que llegar a todos los estudiantes", respondió el Presidente.De gira por el municipio de Ocosingo, donde supervisó los trabajos del programa Sembrando Vida, el Presidente aseguró que el proyecto de becas es para beneficio de todos los estudiantes de nivel medio superior, porque es el grado de escolaridad en el que hay más deserción."Y coincide este nivel de escolaridad con la adolescencia y es una edad de muchas tentaciones, de muchos riesgos, por eso es mejor mil veces mejor, un millón de veces mejor, tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, por eso se va a ayudar mucho a los que quieran estudiar”, dijo.