Pone candado Gobierno a todas las importaciones

“La Industria del Acero en México se verá afectada, ya que importamos una gran cantidad de componentes, refacciones de activo fijo, partes, etc. La mercancía importada en ningún momento es objeto de comercialización y/o reventa al público en general”, señalaron los acereros.

, siempre y cuando no estuvieran destinadas al público, sino a sus propios procesos productivos.pese a reclamos previos de múltiples industrias ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que palomeó el proyecto el 29 de septiembreCon este cambio, las empresas tendrán que acreditar que los productos cumplen las NOM de información comercial aplicable, para lo queEl argumento de la SE para cancelar este beneficio, conocido como carta de no comercialización, es quepues millones de piezas que importa para sus procesos de manufactura tendrán que cumplir un certificado NOM que antes no era necesario.Mientras que la industria de manufacturas eléctricas manifestó su preocupación por eventuales retrasos, ya que no hay suficientes unidades verificadoras para expedir los certificados.a productores de ese país, es una barrera comercial que viola el T-MEC y estimó en 35 millones de dólares los costos solo para empresas que exportan lácteos a México.