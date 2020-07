Pone Covid al IMSS al borde del colapso

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Al borde del colapso, es así como se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social al verse prácticamente rebasado ante el elevado número de contagios que se han presentado en esta frontera, toda vez que el 80 por ciento de las camas que se han destinado para pacientes Covid están actualmente ocupadas por personas que presentan complicaciones por este padecimiento.



Juan Francisco Tejeda Ramírez, director de la clínica 13 del Seguro Social, manifestó que recientemente se autorizó incrementar de 24 a 40 el número de camas para el área Covid, de las cuales 32 son las que están ocupadas actualmente, por lo que se presume que de continuar esta curva en ascenso, en un lapso no mayor a 15 días la situación será insostenible, ya que no podrán darse abasto para atender a este tipo de pacientes.



Recalcó que vanos serán los esfuerzos que se realicen por parte de las autoridades, si los ciudadanos no logran acatar con responsabilidad los protocolos que se han establecido por parte del sector Salud, como son las medidas de la sana distancia, el uso de cubrebocas y la reducción de la movilidad, las cuales son indispensables para contener la pandemia.





Dato



80% de las camas con que dispone el Hospital de Subzona número 13, se han destinado a pacientes con Covid-19



40 camas de 24, se autorizaron recientemente



15 días, lo más que se sostendrá la situación si la curva de pacientes sigue en ascenso





Azota pandemia a los acuñenses



Con 29 casos de Covid-19 confirmados el día de ayer, Ciudad Acuña llega a la cifra de 436 casos, incluyendo a dos niños que formaron parte de las estadísticas, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19.



Veinticuatro casos de los 29 fueron dados a conocer al mediodía, cifra que igualó los casos confirmados en Torreón, municipio con más casos de todo Coahuila. Incluyen a dos niños de 10 y 12 años, y lo grueso de la estadística corresponde a personas de mediana edad, entre los 30 y 50 años.



Al momento son 35 pacientes los que están hospitalizados, que incluyen casos sospechosos y confirmados y 25 dados de alta. El número de decesos se mantiene en 18. Todas las personas que son confirmadas positivas al coronavirus deben estar en cuarentena y aislarse completamente para evitar propagar el contagio.