Pone Diócesis parroquias en adopción

Saltillo, Coah.- Integrantes del Patronato de la Casa de la Iglesia, iniciaron el proyecto “Adopta una Parroquia” para garantizar que rectorías y templos en condiciones que no pueden sostenerse, reciban un apoyo económico y garantice sueldos de empleados, servicios, gastos de pastoral y casa parroquial.



Para arrancar el grupo de laicas y laicos de la Iglesia diocesana solicitó un listado de templos de cada una de las siete vicarías que integran la diócesis, en la que pueda identificarse el nombre de la rectoría o parroquia, teléfono y correo electrónico del rector o párroco, así como el costo mensual para sostener los gastos integrales de la misma.



Esta instancia revisará el listado para que puedan ser adoptadas por grupos de laicos y amigos, y se pueda organizar el apoyo concreto a templos específicos, garantizándose su servicio pastoral.



El padre Héctor Jorge García Rodríguez, ecónomo diocesano, pidió que los templos que no tengan una necesidad económica inminente para hacer frente a la crisis económica, trataran de resolver sus economías entre la misma comunidad parroquial.



“Las ofrendas y diezmos que se entregan en los templos durante cada celebración, no solamente los fines de semana, sino a diario, han dejado de recibirse desde que las actividades no esenciales han sido canceladas en nuestro país”, reconoció la Diócesis de Saltillo, a través de un comunicado.