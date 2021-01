Pone Doncic el show; cae ante los Bulls

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Lauri Markkanen sumó 29 puntos y 10 rebotes, Garrett Temple anotó en el segundo periodo 15 de sus 21 unidades, su mayor cantidad en esta temporada, y los Bulls de Chicago pusieron fin a una racha de cuatro derrotas con un triunfo de 117-101 frente a los Mavericks de Dallas.



Luka Doncic, estrella de Dallas, superó a Michael Jordan con su vigésimonoveno triple-doble al terminar con 36 unidades, 16 rebotes y 15 asistencias, incluyendo pases consecutivos a Wilie Cauley-Stein para una clavada. Doncic está empatado con Grant Hill en el 15mo puesto.



La sensación de Eslovenia, quien tuvo 30 puntos al medio tiempo, no contó con mucha ayuda de sus compañeros debido a que los Mavericks no contaron con cinco jugadores en su alineación debido a los protocolos de Covid-19 y el base Tim Hardaway Jr. por una tensión en la ingle izquierda.



Doncic contó con su compañero europeo Kristaps Porzingis, quien tuvo 20 tantos, después que ambos se perdieron la derrota ante Chicago este mes. Pero el ala-pivot erró sus siete intentos de triples.



Los Bulls, que perdieron por cuatro puntos o menos en su racha de cuatro derrotas, tomaron el control con un segundo periodo de 40 puntos y no permitieron que su ventaja bajara de nueve unidades en la segunda mitad.



Zach Lavine, que tuvo 21 puntos en el primer periodo en otro triunfo esta temporada ante Dallas, tuvo su primera canasta hasta el tercer cuarto y acertó apenas uno de ocho en tiros de campo y anotando sus ocho tiros libres para terminar con 10 unidades y 10 asistencias.



Thaddeus Young tuvo 15 puntos para Chicago y Otto Porter Jr. agregó 14 tantos y nueve tablas.